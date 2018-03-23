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В Калужской области прошли похороны офицера, спасшего солдата на полигоне под Белгородом
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В Калужской области прошли похороны офицера, спасшего солдата на полигоне под Белгородом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Похороны майора Владимира Чупина, заслонившего от взрыва солдата, обронившего гранату на полигоне под Белгородом, прошли сегодня в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Владимира Чупина похоронили сегодня в Малоярославце (Калужская область)", — сказали в пресс-службе. По информации местных СМИ, в последний путь офицера проводили родственники, друзья и сослуживцы, траурную церемонию сопровождала рота почетного караула Преображенского полка.
Майор получил тяжелые ранения 20 марта на полигоне в Белгородской области. Офицер заслонил собой солдата от взрыва случайно упавшей боевой гранаты. Военнослужащий срочной службы Александр Мирзляков, которого спас офицер, получил осколочное ранение бедра и голени.
За героический поступок офицера представили к государственной награде посмертно. В качестве материальной помощи правительство Белгородской области выделит семье Чупина 1 млн рублей.
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