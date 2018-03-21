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10 возможностей Telegram, о которых вы не догадывались
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10 возможностей Telegram, о которых вы не догадывались 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Чем только я не пользовался — Viber, WhatsApp, Line, мессенджер FВ. Рядом с Telegram они просто нервно курят в сторонке. Не то чтобы я стал фанатом этого мессенджера, просто его удобство и внимание к мелочам подкупает. Поэтому уверяю, что из этой статьи вы почерпнете для себя что-то новое, интересное и полезное. Поехали!
1. Как незаметно читать сообщения в Telegram?
Бывают ситуации, когда хочется прочитать сообщение, но при этом сделать это так, чтобы собеседник не знал, что вы его прочли. Сделать это очень просто, но только в мобильной версии Telegram:
Включите авиарежим в настройках телефона
Прочитайте сообщение
Закройте приложение
Выключите авиарежим
Таким образом, вы прочитаете входящее, но отправитель об этом не узнает.
Если все сделали правильно, у собеседника останется статус «не прочитано».
2. Как увидеть полный список подписчиков на канале?
Об этой удобной функции обычно мало кто знает, поскольку работает она только в desktop-версии. Итак, по шагам:
Выбираем свой канал
Заходим справа в информацию о канале, внизу жмем на количество участников
Нажимаем на иконку увеличительного стекла и вводим в поле символ *
Открыв полный список ваших подписчиков, можете убирать удаленные аккаунты или странные ники и вести прочие дела с подписчиками.
3. Что делать, если нужно систематизировать сообщения в Telegram?
Как быть, если в ленте выпуски каналов, сообщения от контактов, уведомления от ботов и посты с групповых чатов смешались в одну кучу, и вы теряетесь в этом потоке? Не паниковать — выход найден! После установки этого telegram-клиента я уже не представляю как пользоваться официальным приложением.
Если у вас Android, просто попробуйте Plus Messanger. Чего только стоит разграничение на отдельные вкладки с каналами, чатами, группами, ботами. Темы и внешнее оформление тоже легко настраиваются по вкусу.
Вот ссылка на Play Market. Если у вас iPhone — можно воспользоваться аналогом Teleplus. Ссылка на iTunes.
4. Как обеспечить личную конфиденциальность в мессенджере?
Важно иметь в виду: нельзя скрыть аккаунт из глобального поиска, если задан юзернейм. После присвоения ника (в настройках — «Имя пользователя»), по нему впоследствии всегда можно найти и саму учетную запись. Ничего страшного в этом факте нет, просто поскольку юзернейм уникален, есть риск оказаться в ситуации, с которой я недавно столкнулся.
Контакт, указанный в описании канала через поиск, выдал похожего человека (кто хоть раз искал по юзернейму в Skype, меня поймет). В результате я написал не тому, кому следовало, и человек ответил в стиле «Как же вы все меня уже достали»:)
5. Как скрыть чаты с отключенными уведомлениями?
Отсутствие категоризации чатов неудобно, это факт. Допустим, вы не хотите по своим соображениям использовать неофициальные клиенты. Выход есть, единственный нюанс: опция работает только в desktop-версии Telegram. Для активации сортировки необходимо:
Выбрать в меню пункт «Настройки»
Включить английскую раскладку
Набрать на клавиатуре «workmode» (отсутствие видимости набора пусть не смущает)
Нажать «ОК»
После этого приложение перезагрузится, и вверху всех чатов появится надпись «Скрыть чаты без уведомлений», нажав на которую из общего списка пропадут все чаты, в которых выключены оповещения.
Чтобы их вернуть, следует нажать на ту же область на надпись «Показать все чаты». Отключается функция таким же образом, как и включается — через ввод команды «workmode» в «Настройках».
6. Как закрепить важный контакт и вырезать системные сообщения?
Закрепленный чат, контакт или канал будут находиться всегда на самом верху списка в вашей ленте. Это можно сделать, вызвав соответствующее меню долгим нажатием по нужному вам элементу. Если справа появилась кнопка-гвоздик (Pin), то все сделано правильно.
Также многие оставляют без внимания служебные сообщения, которые ставит за вас Telegram автоматически при смене логотипа или закреплении поста. Их можно и нужно удалять через меню, которое появится после долгого нажатия по служебному сообщению.
Эти опции предусмотрены только в mobile и desktop-версии мессенджера.
7. Как создать своего чат-бота без затрат?
@Botfather в представлении не нуждается, но как быть если хочется чего-то большего? На помощь приходит @Manybot. Он избавляет от необходимости учить языки программирования для прописывания алгоритмов бота: позволяет делать авторепосты из других соцсетей, а также служит для добавления команд, которые могут вызывать обычный текст, опросы, рассылки и прочее. Удобен тем, что позволяет создать и настроить чат-бота прямо не выходя из Telegram. Такой бот стоит у меня на службе в помощь при обработке запросов от рекламодателей: @BizmkPRbot
Что еще имеем в доступном арсенале? Знакомьтесь с Botmother. Сервис представляет собой визуальный и кроссплатформенный конструктор чат-ботов почти под все популярные мессенджеры.
К слову, мой первый бот был создан за один вечер именно на этом конструкторе. Вот что из этого получилось.
8. Как добавить важный пост в избранное?
Весьма полезная функция оказывается не совсем очевидной, поскольку в настройках у нас есть меню «Избранное», но как добавить туда и сохранить важные посты? Это делается через опцию «Репост». Она представляет собой стрелочку справа внизу от любого поста. При нажатии на нее попадаем в список, где первым будет стоять «Избранное».
Выбираем «Избранное» и жмем «Отправить». Теперь важное сообщение не затеряется и будет под рукой, особенно если закрепить «Избранное» в вашем списке контактов, чатов и каналов. Как делается закреп, вы уже знаете.
9. Какие возможности есть у сервиса для лонгридов Telegra.ph?
Возможности форматирования текста
Если при написании статьи нажать Enter, следующая строка пойдет с абзаца, а Shift+Enter позволит начать писать с новой строки без визуального интервала между ними.
А еще попробуйте ввести с новой строки *** и нажать Enter. Произойдет замена на аккуратную линию разделения, с помощью которой можно разделять смысловые блоки текста или добавлять в конце примечание, подпись или призыв поделиться статьей.
Подписка на канал прямо из статьи
Отличная возможность бесплатного продвижения вашего канала через гостевые статьи, да и просто для тех случаев, когда делятся вашим материалом. Суть приема сводится к тому, что на текст, введенный в поле «Автор», вешается ссылка на ваш канал.
Тогда для тех потенциальных подписчиков, кто откроет эту статью с мобильного или планшета, отображается в заголовке кнопка «Присоединиться». При ее нажатии оформляется быстрая подписка прямо из статьи.
Сбой или ошибка работы сервиса
Такие случаи уже были и могут повториться вновь. Как быть, если ссылка вида http://telegra.ph/Kak-delat-dengi-na-Telegram-01-27-3 не открывается? Тут есть два варианта: либо ждать пока починят и все наладится, либо использовать обходной маневр, суть которого заключается в подмене домена telegra.ph в URL ссылки на запасной graph.org. Таким образом, рабочая ссылка из нашего примера будет иметь вид: http://graph.org/Kak-delat-dengi-na-Telegram-01-27-3  10. Как удобнее записать аудиосообщение в Telegram?
Самый распространенный способ записать аудиосообщение — зажать кнопку микрофона, наговорить текст, отпустить кнопку и отправить сообщение. Как быть, если послание длиннее минуты и ваш палец на зажатой кнопке уже начинает затекать?
Способ 1. Потяните пальцем вверх и запись встанет в замок, дожидаясь окончания вашего монолога.
Способ 2. Еще удобнее и естественнее: достаточно поднести телефон к уху — как при разговоре — и, наговорив сообщение, отправить или удалить его. В настройках за это отвечает функция «Запись голоса при приближении». Достаточно просто открыть нужный чат и поднести телефон к уху, чтобы записать или прослушать полученное сообщение. При этом запись вашего ответа начинается автоматически после прослушивания послания вашего собеседника до конца. Незаменимая вещь, когда хочется узнать, что прислали где-нибудь в шумном месте. Уж точно удобнее, чем лезть за наушниками.
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