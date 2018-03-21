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«БИОТУМ» набирает персонал
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«БИОТУМ» набирает персонал 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Сегодня во владимирском Центре занятости населения на улице Белоконской прошла очередная ярмарка вакансий. Было представлено 770 вакансий от 25 работодателей, по вопросу трудоустройства обратились 684 человека. 7 организаций, принимали участие в проведении консультаций, работали 14 консультантов. Всего за день было проведено 235 консультаций. Также в рамках ярмарки вакансий прошел тренинг навыков эффективного общения для безработных граждан «Навыки поиска работы», в котором приняло участие 12 граждан. К специалистам по трудоустройству Центра занятости населения города Владимира по вопросам поиска работы обратились 174 человека. Всего же за 2 часа работы ярмарки в Центре занятости побывало более тысячи человек.
Среди крупных работодателей стоит выделить министерство обороны, предлагающее вакансии для рядовых и офицеров на прохождение воинской службы по контракту, а также областное УВД. Среди частных компаний наибольшее внимание публики привлек стенд научно-производственного предприятия «БИОТУМ».
Пуск производства в данной организации намечен на конец мая и, несмотря на то, что в «БИОТУМе» уже трудоустроено около 80 человек, к концу года планируется довести численность работающих до 180 человек. Так что вакансий на инновационном предприятии на сегодняшний день предостаточно.
Наибольший интерес у безработных вызвали вакансии, на которые можно претендовать без опыта работы. Как подчеркнула в общении с населением руководитель отдела управления персоналом НПП «БИОТУМ» Екатерина Казина, предприятие набирает кадровый резерв заранее, за 2 месяца до проведения пуско-наладочных работ, с целью обучения сотрудников.
Самые востребованные на сегодняшний день вакансии: оператор-технолог, аппаратчик производственной линии, помощники операторов-технологов, специалисты контроля качества продукции и сырья, слесари по ремонту оборудования, водители погрузчика, сварщики. Также открыта вакансия специалиста по метрологии и сертификации, но в данном случае требуются соответствующие знания и опыт работы.
Участники ярмарки интересовались условиями работы на инновационном предприятии, графиком, а также транспортной доступностью предприятия, которое расположено в Юрьевце на улице Ноябрьской, в районе поворота на Энергетик. Сегодня до «БИОТУМА» можно доехать не только на городских автобусах № 21 и 15, но и на междугородних — № 163, 164, 167, следующих до Собинки, Ставрово и Лакинска.
Более подробно об условиях работы на «БИОТУМе» можно посмотреть в нашем видеосюжете.
За 2 часа работы ярмарки стенд «БИОТУМа» привлек внимание несколько сот человек, многие заполнили анкету и попали в кадровых резерв предприятия. Но свободные вакансии все равно еще остались. Узнать об актуальных вакансиях и отправить свое резюме в компанию можно на официальном сайте НПП «БИОТУМ» — biotum.ru.
Как сообщила пресс-секретарь НПП «БИОТУМ» Анна Бирюкова, ярмарка прошла на высшем уровне благодаря отличной работе сотрудников Центра занятости населения.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Объем инвестиций НПП «БИОТУМ» превышает 1 млрд рублей. На основе битума, который будет поступать на предприятие в готовом виде, здесь будут производиться дорожные эмульсии и мастики, ПБВ, герметики и праймеры. ПБВ –это своеобразный суперклей для дорог, долговечность трасс за счет применения ПБВ увеличивается с 6 до 12 лет, износ шин у автомобилей снижается на 13-18%, а уровень шума становится ниже на 6-8 децибел.
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