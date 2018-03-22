СК в Новосибирске организовал проверку после отравления пяти человек суши

"Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту отравления 19 марта 2018 года пятерых работников одной из организаций Новосибирска едой, доставленной службой доставки суши-роллы «Харакири» ООО «Суши-Экспресс», по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

По данным НГС. Новости, все пострадавшие отказались от госпитализации.

В свою очередь, управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что сообщение о пяти случаях острой кишечной инфекции поступило в областной Центр гигиены и эпидемиологии. Ведомство начало эпидемиологическое расследования в отношении компании, где пострадавшие заказывали еду.

В кулинарном цехе ООО «Суши-Экспресс» были отобраны пробы кулинарных изделий, сырых полуфабрикатов, взяты смывы с оборудования и инвентаря. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в кулинарном цехе не были созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены персонала, не организована регулярная централизованная стирка санитарной и спецодежды, и так далее. Составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия.