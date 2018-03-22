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Пятеро новосибирцев подхватили кишечную инфекцию, пообедав суши
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Пятеро новосибирцев подхватили кишечную инфекцию, пообедав суши 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Пять случаев заражения острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением обеда из службы доставки суши и роллов, зарегистрировано на этой неделе в Новосибирске.
Экстренные извещения поступили в отделение регионального Роспотребнадзора, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты Управления провели эпидемиологическое расследование. Побывав в кулинарном цехе, где готовили суши и роллов они нашли массу нарушений санитарных правил. В частности, в производственном цехе и туалете для персонала не оказалось раковины для мытья рук. Также специалисты заметили отсутствие бактерицидных ламп, нарушения в ведении документации по качеству продукции, нарушения в обработке яиц и сырой птицы, хранению и стирке спецодежды.
Информация по результатам проверки направлена в прокуратуру. Работа компании «Суши-Экспресс» временно приостановлена.
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