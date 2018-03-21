СМИ: Одной из причин крушения Ан-148 могла стать недостаточно яркая сигнализация в кабине пилотов

При прохождении сертификации ряд требований к самолетам типа Ан-148 был облегчен.

Недостаточно яркая сигнализация о невкючении ряда агрегатов на самолете Ан-148, предположительно могла стать одной из причин крушения воздушного судна.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу» , что авионика упавшего самолета могла недостаточно очевидно сигнализировать о том, что обогрев приемников полного давления (ПДД) отключен.

— При прохождении сертификации ряд требований к самолетам типа Ан-148 был облегчен. Речь, в частности, идет о переводе аварийной сигнализации не включенного обогрева приемников полного давления (ППД) в категорию предупреждающей, которая отражается на мониторах в кабине менее заметным желтым, а не красным цветом, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, перед взлетом на предупреждающем мониторе в кабине Ан-148 содержалась информация о шести позициях, в числе которых находились данные о не включенных ПДД.

— Таким образом, критически важная информация могла затеряться в числе незначительных предупреждений, — считает источник.

Он отметил, что при взлете пилоты следят за другими приборами и из-за отсутствия ярко выраженного предупреждающего сигнала, они продолжили набирать высоту с отключенным подогревом.

По данным агентства, самолет Ан-148 не имеет дублирующую систему включения ПДД, которой оснащены многие другие воздушные судна.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля, совершая рейс Москва-Орск. На борту находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей.

По факту катастрофы Ан-148 было возбуждено уголовное дело. По данным, полученным Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления самолета.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ан-148. Тишина, снег, пустота…

А потом короткая строка оборвала что-то и продолжает теперь звенеть. Тишина бывает громкой. Даже режущей. Такой она была в эфире, когда Ан-148, следовавший рейсом 6W 703 Москва-Орск, исчез с радаров. Шесть членов экипажа, 65 пассажиров (далее…).

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