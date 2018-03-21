Экогероя Вологодчины нарисуют вологжане

Конкурс рисунков «Экогерой Вологодчины» стартовал в регионе. Направленный на охрану окружающей среды и воспитание бережного отношения к природе родного края, конкурс продлится до 5 июня.

Участие могут принять вологжане от 3 до 30 лет. Творческое соревнование проходит в четырех номинациях. Любители или профессионалы создадут рисунки по темам «Кто для тебя экогерой?», «Экогерой Вологодчины», «Моя экосказка» и «Экологические проблемы Вологодской области».

Работы нужно загрузить в фотоальбом в социальной сети, а заявку на конкурс — на электронный адрес vologodskaya.eka@yandex.ru. Победителей наградят благодарностями и памятными призами. Все работы отметят благодарственными письмами.

Организаторами выступают экологи-добровольцы совместно с Вологодским отделением «ЭКА» в рамках молодежного проекта «Вологодские экосказки».