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Экогероя Вологодчины нарисуют вологжане
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Экогероя Вологодчины нарисуют вологжане 

Вологда.рф 2 часа назад
Конкурс рисунков «Экогерой Вологодчины» стартовал в регионе. Направленный на охрану окружающей среды и воспитание бережного отношения к природе родного края, конкурс продлится до 5 июня.
Участие могут принять вологжане от 3 до 30 лет. Творческое соревнование проходит в четырех номинациях. Любители или профессионалы создадут рисунки по темам «Кто для тебя экогерой?», «Экогерой Вологодчины», «Моя экосказка» и «Экологические проблемы Вологодской области».
Работы нужно загрузить в фотоальбом в социальной сети, а заявку на конкурс — на электронный адрес vologodskaya.eka@yandex.ru. Победителей наградят благодарностями и памятными призами. Все работы отметят благодарственными письмами.
Организаторами выступают экологи-добровольцы совместно с Вологодским отделением «ЭКА» в рамках молодежного проекта «Вологодские экосказки».
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