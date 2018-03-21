Ещё
Ход строительства медицинского научно‑производственного комплекса проверяют в Дубне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ход строительства медицинского научно‑производственного комплекса проверяют в Дубне 

РИАМО 2 часа назад
Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку хода строительства медицинского научно-производственного комплекса в подмосковной Дубне, строительство идет в соответствии с графиком, комплекс планируют сдать в будущем году, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку медицинского научно-производственного комплекса, расположенного в районе новой промышленной зоны в городе Дубна. В настоящее время ведутся работы по устройству фасадов, ведутся работы по отделки помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и перегородок. Возведение объекта ведется в соответствии с графиком работ», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
Согласно проекту, предусмотрено размещение производственного здания с административно-бытовыми помещениями, контрольно-пропускного пункта, трансформаторной подстанции, дизель-генераторной и площадки ТБО. Общая площадь объекта — 6186 квадратных метров. В производственном комплексе разместятся линии по производству товаров медицинского назначения.
Благоустройством предусматривается устройство подъездных путей, открытой стоянки легкового автотранспорта, крытой велопарковки, зоны погрузки-разгрузки и озеленение территории.
После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 60 новых рабочих мест. Планируемый срок завершения работ — второй квартал 2019 года.
Строительство осуществляется за счет собственных средств. Застройщиком выступает ООО «ГРАНАТ БИО ТЕХ».
РИАМО: последние новости
Telegram дали 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования Москвичи подали более 10 тыс заявок на парковочные разрешения с 1 марта Места выхода газа на полигоне ТБО «Ядрово» в Подмосковье оперативно засыпали грунтом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»93
Черноморский флот бессилен против ВМС США119
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором422
Собчак признала свое «определенное положение»51
Российский офицер принял героическую смерть52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение