Ход строительства медицинского научно‑производственного комплекса проверяют в Дубне

Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку хода строительства медицинского научно-производственного комплекса в подмосковной Дубне, строительство идет в соответствии с графиком, комплекс планируют сдать в будущем году, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку медицинского научно-производственного комплекса, расположенного в районе новой промышленной зоны в городе Дубна. В настоящее время ведутся работы по устройству фасадов, ведутся работы по отделки помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и перегородок. Возведение объекта ведется в соответствии с графиком работ», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

Согласно проекту, предусмотрено размещение производственного здания с административно-бытовыми помещениями, контрольно-пропускного пункта, трансформаторной подстанции, дизель-генераторной и площадки ТБО. Общая площадь объекта — 6186 квадратных метров. В производственном комплексе разместятся линии по производству товаров медицинского назначения.

Благоустройством предусматривается устройство подъездных путей, открытой стоянки легкового автотранспорта, крытой велопарковки, зоны погрузки-разгрузки и озеленение территории.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 60 новых рабочих мест. Планируемый срок завершения работ — второй квартал 2019 года.

Строительство осуществляется за счет собственных средств. Застройщиком выступает ООО «ГРАНАТ БИО ТЕХ».