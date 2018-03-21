Ирина Плещева обсудила проектную деятельность с молодыми активистами

Начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева встретилась с молодыми авторами инициатив по развитию блокчейн‐стартапов и проектных офисов на территории Подмосковья. Ребята рассказали Ирине Плещевой о возникающих в процессе трудностях и промежуточных результатах.

Ребята сегодня пришли с конкретными идеями, которые они начинают реализовывать. Проблемы у всех разные — у кого-то есть хороший проект, но автор не обладает необходимым набором

бизнес-знаний, чтобы его «раскрутить»,

кому-то не хватает ресурсов,

кому-то надо помочь в снятии административных барьеров. Если ребята приходят на встречу с конкретной инициативой, которую они реализуют, четко знают цель и понимают что именно надо «подтянуть» в их проекте, такую помощь они получают

— Ирина Плещева.

По ее словам, в ходе сегодняшней встречи было решено большинство вопросов, не выходя

из-за стола.

Автору проекта понадобилась помощь коуча. Мы пригласили его принять участие в межмуниципальном форуме «Я — гражданин Подмосковья», где он сможет обсудить свой проект с профильным коучем, «докрутить» слабые места и приехать на основной ежегодный форум уже с готовым проектом. С другим автором мы пришли к соглашению о совместной разработке образовательной программы ежегодного форума «Я — гражданин Подмосковья» для молодых парламентариев

— Ирина Плещева.

Автор проекта по развитию

блокчейн-стартапов

на территории Московской области Константин Лузин отметил, что была нужна поддержка в организации его раскрутки. «Я обратился за помощью в Главное управление социальных коммуникаций, представил свой проект, и теперь мы взаимодействуем. На встрече сегодня мы определили следующий этап развития», — добавил участник встречи.

Мы предметно обсудили взаимодействие в рамках договоренностей о сотрудничестве Ассоциации молодых парламентариев при Государственной Думе РФ и Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Озвучил запрос на организацию специализированной образовательной программы для молодых парламентариев. Договорились разработать ее совместно для Московского областного форума «Я — гражданин Подмосковья». Встреча прошла в формате: меньше слов — больше дела, и это замечательно. Будем работать на результат без лишнего текста

— Александр Солонкин, заместитель председателя Ассоциации молодых парламентариев.

Ирина Плещева отметила, что кофе-брейк

с авторами проектов — новый формат коммуникации с молодежью Подмосковья, который теперь будет еженедельным.

В Московской области существует много инструментов для развития гражданских инициатив. К примеру, мы ежегодно проводим большой образовательный молодежный форум «Я — гражданин Подмосковья» и его зональные этапы, губернатором Московской области учреждена ежегодная премия «Наше Подмосковье», которая поощряет социальные инициативы жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области. Инициатив много, но не у всех они реализуются гладко. Поэтому необходимы подобные персональные встречи с авторами, которые позволяют оперативно определить где они нуждаются в помощи, где их проекты могут быть полезны для Московской области, став региональными. Очень важно, чтобы умные идеи наших ребят могли быть внедрены

— Ирина Плещева.