Ещё
Краснодарского студента оштрафовали за тушение окурка об икону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Краснодарского студента оштрафовали за тушение окурка об икону 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
18-летнего Егора Гришина, затушившего сигарету об икону в Краснодарском крае, оштрафовали на 30 тысяч рублей. «Комсомольская правда» сообщает, что Егора Гришина признали виновным в нарушении закона о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений. «Будем выплачивать, что делать», — сказала о штрафе мама Гришина, которая боялась, что ему дадут реальный срок. Сам Гришин сказал, что он найдёт подработку, чтобы помочь родителям выплатить штраф. «Я очень боялся, что меня отчислят из техникума из-за моего поступка. После этого мои однокурсники даже ходили в церковь за меня молиться. Я им очень за это благодарен», — сказал молодой человек. Правоохранительные органы начали проверку 7 февраля после того, как Егор Гришин опубликовал фото, на котором он тушит сигарету об икону на ограде храма святого архангела Михаила в станице Мартанской. Гришина арестовали на девять суток за неподчинение распоряжению сотрудника полиции.
ИД «Собеседник»: последние новости
Собчак заявила, что экспертизу по свалке "Ядрово" проведут до 23 марта Семерых школьников ранили из пистолета в Курганской области Австралиец "нашел" на карте Google малайзийский Boeing со следами от пуль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»93
Черноморский флот бессилен против ВМС США119
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором422
Собчак признала свое «определенное положение»51
Российский офицер принял героическую смерть52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение