Краснодарского студента оштрафовали за тушение окурка об икону 

18-летнего Егора Гришина, затушившего сигарету об икону в Краснодарском крае, оштрафовали на 30 тысяч рублей. «Комсомольская правда» сообщает, что Егора Гришина признали виновным в нарушении закона о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений. «Будем выплачивать, что делать», — сказала о штрафе мама Гришина, которая боялась, что ему дадут реальный срок. Сам Гришин сказал, что он найдёт подработку, чтобы помочь родителям выплатить штраф. «Я очень боялся, что меня отчислят из техникума из-за моего поступка. После этого мои однокурсники даже ходили в церковь за меня молиться. Я им очень за это благодарен», — сказал молодой человек. Правоохранительные органы начали проверку 7 февраля после того, как Егор Гришин опубликовал фото, на котором он тушит сигарету об икону на ограде храма святого архангела Михаила в станице Мартанской. Гришина арестовали на девять суток за неподчинение распоряжению сотрудника полиции.