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Посольство России в Лондоне отрицает контакты с фирмой Cambridge Analytica
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Посольство России в Лондоне отрицает контакты с фирмой Cambridge Analytica 

РИА Новости 43 минуты назад
ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Посольство России в Великобритании не имело никаких контактов с фирмой Cambridge Analytica, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
"Никаких контактов у нас не было с Cambridge Analytica", — сказал Яковенко на пресс-конференции.
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