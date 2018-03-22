Посольство России в Лондоне отрицает контакты с фирмой Cambridge Analytica

В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

"Никаких контактов у нас не было с Cambridge Analytica", — сказал Яковенко на пресс-конференции.