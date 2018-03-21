Посольство России иронично прокомментировало статью The Times о Facebook 

Посольство России в Великобритании в своём Twitter прокомментировало публикацию издания The Times о ситуации вокруг передачи данных пользователей Facebook компании Cambridge Analytica. «Подождите секунду, The Times! Всё это время вы говорили о российском вмешательстве в выборы, а, оказалось, что это была Великобритания. Как же так вышло, шеф Уиллоуби? (цитата из фильма „Три билборда на границе Эббинга, Миссури“. — RT)», — говорится в сообщении.
Ранее политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал результаты журналистского расследования британского телеканала Channel 4.
Отмечается, что в результате расследования был установлен факт вмешательства в выборы по всему миру со стороны британской аналитической компании Cambridge Analytica, сотрудничавшей с президентом США Дональдом Трампом в ходе его избирательной кампании в 2016 году.