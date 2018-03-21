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На двух мостах трассы М-7 в Нижегородской области временно ограничат движение
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На двух мостах трассы М-7 в Нижегородской области временно ограничат движение 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
С 24 марта на двух мостах трассы М-7 «Волга» в Кстовском и Воротынском районах временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
Изменения вводятся в связи с ремонтом переправ через реки Кудьма и Гремячка и продлятся до конца 2018 года.
В местах производства работ скорость ограничат до 40 км/ч. На мосту через реку Кудьма проезжая часть будет сужена до одной полосы и организовано реверсивное движение. На мосту через реку Гремячка для движения останутся доступными две полосы (по одной в каждом направлении).
В ходе ремонта мостов будет произведена замена балок и опор пролетных строений, барьерного и перильного ограждения. Кроме того, работники обновят мостовое полотно, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы и модернизируют систему водоотвода.
Напомним, возле памятника «Миг-17» в Автозаводском районе запретят парковку.
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