Повышение утильсбора на автомобили оказалось чудовищным

Ставку утилизационного сбора на автомобили наиболее массового сегмента повысили на 90%. Это приведёт к значительному подорожанию моделей, поставляемых в Россию из-за рубежа.

Новые ставки утильсбора, утверждённые накануне Правительством, начнут действовать с 1 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Базовый сбор на легковые автомобили с двигателем объёмом до 2,0 л увеличился сразу на 90%, с нынешних 44 200 рублей до 84 000 рублей. Сбор на легковушки с моторами объёмом до 1,0 л подрос на 16%, с 28 400 до 33 тыс. рублей. За утилизацию машин с моторами объёмом от 2,0 до 3,0 литров будут взиматься 126 тыс. рублей. Ранее эта сумма составляла 84 400 руб., подорожание достигло 49,3%. Утильсбор на машины с моторами объёмом от 3,0 литров и вовсе остался неизменным, а на утилизацию электрокаров накинули 14,8%.

Данная мера призвана поддержать сборку автомобилей на территории России — все производители, работающие в РФ, получают субсидии, в той или иной мере компенсирующие утилизационный сбор. Это позволит им удержать ценники на конечную продукцию практически на прежнем уровне. А вот автомобили, ввозимые из других стран, по оценкам экспертов, подрастут в цене не менее чем на 10-17%.

Напомним, с 1 января 2014 года платить утилизационный сбор вынудили всех представителей автомобильной отрасли, в том числе работающих на территории России. Этого требовали обязательства нашей страны перед ВТО . Россия соблюдает данное требование лишь формально: для ограждения компаний, работающих на территории страны, от реальной конкуренции с импортёрами утилизационный сбор локальным производителям компенсируется из бюджета, что ставит в неравные условия локальных производителей и иностранных поставщиков. Это позволяет выпускать и продавать морально и технически устаревшие транспортные средства по достаточно высокой цене.