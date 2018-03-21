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«Крокус Интернэшнл» разработает дизайн-проект и проведет ремонт офиса Дом.РФ на ул. Воздвиженка
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«Крокус Интернэшнл» разработает дизайн-проект и проведет ремонт офиса Дом.РФ на ул. Воздвиженка 

Агентство «Москва» 2 часа назад
АО «Крокус Интернэшнл» проведет работы по разработке дизайн-проекта, проектно-сметной документации, демонтажные и ремонтные работы в офисных помещениях АО «Дом.РФ» на четвертом, пятом и восьмом этажах бизнес-центра по адресу: ул. Воздвиженка, д. 10. Это следует из документов, опубликованных на официальном сайте госзакупок.
«Наименование закупки: выполнение работ по разработке дизайн-проекта, проектно-сметной документации, демонтажу и ремонтных работ в офисных помещениях АО «Дом.РФ», — говорится в документах.
Согласно документам, работы на четвертом и пятом этажах должны быть завершены до начала августа, а на восьмом этаже — до начала октября.
«По соглашению сторон общая стоимость работ по договору не может превышать 564,2 млн руб., является ориентировочной, утверждается окончательно на основании положительного заключения о достоверности стоимости и сводного сметного расчета в составе проектно-сметной документации на выполнение работ», — уточняется в документах.
2 марта 2018 г. единственный акционер «Дом.РФ» — Российская Федерация в лице Росимущества принял решение о смене фирменного наименования с АО «АИЖК» на АО «Дом.РФ».
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