«Крокус Интернэшнл» разработает дизайн-проект и проведет ремонт офиса Дом.РФ на ул. Воздвиженка

АО «Крокус Интернэшнл» проведет работы по разработке дизайн-проекта, проектно-сметной документации, демонтажные и ремонтные работы в офисных помещениях АО «Дом.РФ» на четвертом, пятом и восьмом этажах бизнес-центра по адресу: ул. Воздвиженка, д. 10. Это следует из документов, опубликованных на официальном сайте госзакупок.

«Наименование закупки: выполнение работ по разработке дизайн-проекта, проектно-сметной документации, демонтажу и ремонтных работ в офисных помещениях АО «Дом.РФ», — говорится в документах.

Согласно документам, работы на четвертом и пятом этажах должны быть завершены до начала августа, а на восьмом этаже — до начала октября.

«По соглашению сторон общая стоимость работ по договору не может превышать 564,2 млн руб., является ориентировочной, утверждается окончательно на основании положительного заключения о достоверности стоимости и сводного сметного расчета в составе проектно-сметной документации на выполнение работ», — уточняется в документах.