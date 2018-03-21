Перединозавр или недоптица. Сходства археоптерикса и курицы

На днях завершился почти полуторавековой спор ученых-палеонтологов. Исследователи сошлись, что «птичий динозавр» археоптерикс летал не лучше курицы.

О том, что ближайшие потомки древних ящеров — наши пернатые, современники говорят давно. Археоптерикс — своего рода перединозавр и недоптица. Он связующее звено между этими двумя видами. Последние исследования показали, что доисторическое существо все же более походило на курицу, чем на какого-нибудь тираннозавра Рекса.

Воспользовавшись ускорителем частиц, французские ученые сумели просветить хорошо сохранившиеся плечевые кости археоптерикса.

— Стенки костей археоптерикса были заметно тоньше, чем у динозавров, живших с ними в один временной промежуток. Это делает их очень схожими с костями птиц, — отметил один из участников исследования Деннис Ветен.

Таким образом, считают ученые, положен конец давнему спору палеонтологов о способности археоптерикса к полету. Подняться в воздух археоптерикс с трудом, но мог, а вот парить из-за слабых крыльев был неспособен. По мнению исследователей, строение крыльев археоптериксов, как и у курицы, абсолютно не совместимо с манерой полета, которую используют современные пернатые. Скорее всего, по большей части эти животные просто перепрыгивали с ветки на ветку, как это делают птицы с плохо развитыми крыльями сегодня.