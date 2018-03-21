В Печатниках прошел конкурс на лучший торт

В подразделении Московского образовательного комплекса им. Талалихина, расположенного по адресу ул. Полбина, 72, прошел конкурс на лучший авторский торт среди студентов 2 курса, обучающихся по специальности «Технология продукции общественного питания». Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1 место — торт «Ультрамарин» юношей группы 22 ТП, 2 место — муссовый торт «Клубничная сладость» девушек группы 22 ТП, 3 место — торт девушек группы 21 ТП. Юноши группы 21 ТП награждены грамотой за активное участие, они приготовили блинный торт «Крымский вальс», — говорится в сообщении.

Напомним, образовательный комплекс им. Талалихина находится по адресу: ул. Полбина, дом 72, строение 1. (то)