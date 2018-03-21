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В Печатниках прошел конкурс на лучший торт
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В Печатниках прошел конкурс на лучший торт 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В подразделении Московского образовательного комплекса им. Талалихина, расположенного по адресу ул. Полбина, 72, прошел конкурс на лучший авторский торт среди студентов 2 курса, обучающихся по специальности «Технология продукции общественного питания». Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1 место — торт «Ультрамарин» юношей группы 22 ТП, 2 место — муссовый торт «Клубничная сладость» девушек группы 22 ТП, 3 место — торт девушек группы 21 ТП. Юноши группы 21 ТП награждены грамотой за активное участие, они приготовили блинный торт «Крымский вальс», — говорится в сообщении.
Напомним, образовательный комплекс им. Талалихина находится по адресу: ул. Полбина, дом 72, строение 1. (то)
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