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Нидерланды развязали руки спецслужбам
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Нидерланды развязали руки спецслужбам 

Российская Газета 2 часа назад
Этот закон был одобрен обеими палатами парламента в июле прошлого года и должен вступить в силу в мае. Его противники, опасающиеся, что власти станут следить не только за теми, кто представляет опасность, но и за простыми людьми, инициировали проведение референдума, собрав для этого 400 тысяч подписей. С новыми полномочиями спецслужбы смогут отслеживать интернет-трафик, прослушивать телефонные переговоры, взламывать электронные устройства подозреваемых. Правда, для этого им понадобится получить разрешение министра внутренних дел. Кроме того, силовики начнут собирать собственную базу ДНК (данные предполагается хранить в течение пяти лет, хотя по специальному решению главы МВД этот срок может быть увеличен до 30). Возмущение противников закона вызывает прописанная в документе возможность предоставления собранных сведений зарубежным спецслужбам, так как они в итоге могут оказаться в руках недружественных стран.
Согласно последним опросам, 53 процента жителей Нидерландов, планировавших принять участие в голосовании, поддерживают увеличение возможностей силовиков, 34 процента выступают против. Несмотря на то, что референдум консультативный и не имеет обязательной силы, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил во время теледебатов, что правительство серьезно воспримет полученные результаты. Сам он поддерживает его, считая, что это «сделает страну более безопасной».
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