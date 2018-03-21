Депутаты поддержали инициативу наказывать пособников нелегальных мигрантов 

21 марта Депутаты Мосгордумы на очередном заседании столичного парламента приняли в первом чтении проект постановления об изменении Уголовного кодекса России. Документ предлагает ввести ответственность за содействие нелегальной миграции.
Согласно текущей редакции законопроекта, пособникам грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или 3 года тюрьмы. Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко пояснила, что в Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая наказание за организацию незаконной миграции, но помимо организаторов серых схем, есть еще и пособники, которые по сути помогают осуществить преступление. — Например, это те, кто организует сайты с информацией о срочной получении медицинской справки или трудового патента, — отметила Святенко. Допустим, человек приехал из другой страны с намерением оформить официальные документы и законно трудиться. Злоумышленники же отправляют его к мошенникам, выдающим «липовые» документы. Сам мигрант, порой даже не имя злого умысла, становится правонарушителем. Участники прошедшего недавно заседания комисии Мосгордумы по безопасности озвучили некоторые предложения. уточняющие формулировки в документе. Часть предложений уже вошли в пакет поправок редактора, внесенных в законопроект еще до принятия в первом чтении. К примеру, депутат Мосгордумы Владимир Платонов предложил изменить в формулировке «организация и содействие» союз «и» на «или», чтобы эти два правонарушения рассматривались отдельно, а не в совокупности. — Я думаю, что на следующем заседании Мосгордумы на следующем заседании мы примем законопроект во втором чтении и в целом. После этого документ будет направлен в Госдуму, — добавила Инна Святенко.