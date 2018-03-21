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Татьяна Фельгенгауэр вышла к Госдуме на пикет против Леонида Слуцкого
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Татьяна Фельгенгауэр вышла к Госдуме на пикет против Леонида Слуцкого 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О пикете Татьяна сообщила своем Твиттере. Вместе с небольшой группой поддержки она вышла к зданию Госдумы с плакатом «Володин, хватит покрывать упыря». В своем твиттере она также отметила, что ее уже заметили активисты движения СЕРБ, которые задают ей провокационные вопросы.
«Типа, покажите, за какое место потрогали? Отодвинула шарф. Показала шрам на шее. Дурачки они, неужели думают, что кто-то поведётся на их беспомощные провокации», — пишет Фельгенгауэр.
Фото: Фото — А. Горный
А тем временем депутат Леонид Слуцкий вышел из зала заседания комиссии по этике. Журналистом он сказал, что не будет комментировать, приставал ли он к журналистам или нет, так как давал показания в закрытом режиме, сообщает телеграм-канал Ekvinokurova.
Как сообщала «Русская планета», активисты проводят одиночные пикеты у здания Госдумы в поддержку обвиненного в сексуальных домогательствах депутата Леонида Слуцкого.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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