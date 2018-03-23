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Власти Воронежа могут передать в концессию еще три подземных перехода
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Власти Воронежа могут передать в концессию еще три подземных перехода 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Пока экономическая обоснованность этой меры только оценивается. Мэрия Воронежа рассматривает возможность передачи в концессию еще трех подземных пешеходных переходов. С таким предложением администрация города планирует обратиться в гордуму в течение ближайших двух месяцев, рассказали в мэрии в пятницу, 23 марта. Речь идет о переходе у Петровского сквера, на улицах Димитрова и Ворошилова. Передача подземных переходов в концессию, если мэрия и дума посчитают ее целесообразной, позволит пополнить городской бюджет, сделать торговлю в переходах цивилизованной, а сами переходы — безопасными, рассказали в городской администрации. Пока экономическая обоснованность этой меры только оценивается. На данный момент владельцы торговых точек не имеют действующих договоров с администрацией города на осуществление торговли. Документы предприниматели подписывали с МУП «Горкомхоз», однако, предприятие ликвидировали еще в 2014 году. С тех пор договоры не перезаключались. Мэрия уже запланировала снос 20 киосков и павильонов в переходе у Петровского сквера и 14 в переходах на улице Ворошилова и на пересечении улиц Димитрова и Волгоградской. Судьба переходов на улице Плехановской и на Московском проспекте пока не обсуждается. Пока единственный опыт передачи такого объекта инвестору — это заключение концессионного соглашения с ООО «Меридиан» о реконструкции перехода у Цирка. Это стало поводом для многомесячного противостояния предпринимателей и городских властей. Мэрия объявила о планах передать инвестору подземный переход на пересечении улиц Кирова и 20-летия Октября в начале 2016 года. Администрация города расторгла договоры аренды с предпринимателями, а сами торговцы подписали гарантийные письма о добровольном демонтаже торговых объектов к 1 февраля 2017 года. Однако мэрия дважды продлевала срок их работы в переходе — до 1 июля, а потом — до 1 сентября. Предприниматели не раз предлагали городской администрации варианты реконструкции перехода за счет собственных средств и даже заказали дизайн-проект, разработанный МКП «УГА» за 420 тыс. рублей. Он предполагал комплексное обследование несущих конструкций, замену существующих и прокладку новых электрических сетей и вентиляционных коробов, облицовку стен мозаикой и витражное остекление торговых модулей. Несмотря на расходы участия в конкурсе предприниматели отказались. По словам одного из членов инициативной группы торговцев Евгения Плотникова, из-за «кабальных условий», предложенных мэрией. Концессионером перехода стало ООО «Меридиан». В конце ноября 2017 года компания представила проект реконструкции объекта. Елена Гончарова
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