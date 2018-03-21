Промышленные заказы Британии потеряли импульс роста

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Промышленные заказы в Британии потеряли импульс роста в этом месяце, однако оставались на стабильном уровне согласно историческим стандартам, показал опрос Конфедерации британской промышленности (CBI).

EPA/SAM STEPHENSON

Базовый баланс заказов CBI упал до +4 в марте с +10 в феврале, что является самым низким уровнем с октября и ниже всех прогнозов из опроса экономистов Reuters, который предполагал только на скромное падение до +9. Тем не менее, в CBI сказали, что показания марта остаются значительно выше долгосрочного среднего значения в -14, а баланс экспортных заказов поддерживается на уровне +10. "Надежный глобальный рост и низкий фунт (стерлингов) поддерживают сильный первый квартал для британских производителей в 2018 году" — сказала экономист CBI Анна Лич. Договоренность о переходном периоде после Brexit с Европейским союзом, которую стороны достигли на этой неделе, гарантирует, что торговые соглашения мало изменится сразу после выхода из блока в марте 2019 года, должно помочь бизнесу, добавила Лич. "Доверие производителей получит дополнительный импульс благодаря соглашению о сделке по поводу переходного периода, предоставляя им уверенность в продолжении инвестиций и планировании роста", — заключила эксперт.