Своё дело «с нуля». Успешные женщины об успешном бизнесе

России традиционно предпринимательством занимаются мужчины, но есть такие сферы деятельность, где развернуться может только женщина. И сегодня, начиная с нуля, создать полноценный бизнес стало проще.

Понятно, что развитие женского предпринимательства, в том числе в Челябинской области , тормозят семейные обязательства. Чтобы вырастить свой бизнес нужно столько же сил и времени, как и поднять на ноги ребёнка. Но, как ни парадоксально, именно в период декретного отпуска 92% южноуральских женщин готовы начать своё дело.

Гореть идеей и верить в неё Известная на всю страну история про маму из Ульяновска , которую, кстати, приводил в пример сам президент Владимир Путин на одном из форумов, близка многим женщинам-предпринимателям. Начиная с домашней кухни, Милана Привалова решила сама варить шоколад для своего ребёнка, из-за особенностей ферментативной системы обычный продукт ему не подходил. Через несколько лет в одиночку ей удалось открыть шоколадную мастерскую. Сегодня свою продукцию она экспортирует в Казахстан Китай , открыто несколько производственных линий, а обороты достигли 4,5 тонн шоколада в месяц.

Молодая девушка из Миасса Анастасия Симонова начинала с того, что на кухне в обычной кофемолке смешивала травы. Они стали основой для её натуральной косметики: масок, скрабов, зубного порошка. В конце 2017 года она стала победителем общероссийского конкурса «Бизнес успех» — «Лучший женский проект», получила бесплатное обучение в экономической академии и новых партнёров из Индии.

«В Миассе я попала в один из образовательных проектов «Открой дело», — рассказывает директор ООО «Корпорация Солнца» Анастасия Симонова. — Там я познакомилась с его руководителем и жюри, начала обучение, там же меня пригласили на первый конкурс.

Подать заявку на конкурс просто, всё делаться через интернет. Сложнее пройти все этапы, которые начинаются на региональном уровне, где ты презентуешь свой проект, и заканчиваются общероссийским финалом. Главное открытие — не масштаб бизнеса играет роль, мне приходилось соревноваться с проектом, который существует давно и его оборот гораздо больше нашего, но победила влюбленность в свой продукт и тренд на натуральное.

После регионального этапа мы поехали в Индию на международную выставку, общались с миллиардерами азиатского рынка и сейчас ведём переговоры о сотрудничестве. После Москвы у нас появилась возможность принять участие во 2 евразийском женском форуме, где мы также будем рассказывать о своем продукте, а один из банков-партнёров подарил мне обучение в Плехановской экономической академии».

Приятные бонусы

Женское предпринимательство имеет свои особенности. В том числе в выборе сферы деятельности, ведь есть ниши, которые мужчины не занимают. Это, прежде всего, социальное предпринимательство: медицина, образовательная деятельность (частные детские сады и кружки раннего развития), красота и здоровье.

Большинство видов деятельности попадает под систему патентного и упрощённого налогообложения. Зная закон, можно воспользоваться льготами при оплате налогов. Но зачастую начинающие бизнесмены в таких тонкостях не разбираются. А об особенностях ведения бизнеса необходимо узнать перед его началом.

«Создан целый комитет по женскому предпринимательству в областном отделении Опоры России, где предприниматель ты или только начинаешь, можно пообщаться с успешными людьми, узнать много нового, — рассказывает член организации, директор медцентра «Арт-медика» Ирина Кузнецова . — Есть бизнес-четверги от Администрации города и некоторые бонусы.

Как представители медицинской сферы, мы можем получить субсидии на участие в выставках, продвижению в интернете, восстановление авансового лизингового платежа. Последнее для нас актуально, потому как медицинское оборудование дорогостоящее удовольствие и его приходится закупать.

Что касается поддержки области. На сайте регионального Минэкономразвития , именно в разделе малого и среднего бизнеса, есть портал «Территория бизнеса» и, говоря о женском предпринимательстве, мне понравился образовательный проект, который называется «Школа предпринимательства». В нём могут поучаствовать женщины, у кого есть более 1 ребенка в возрасте до 18 лет, обучение бесплатное в течение 5 дней, и по результатам защищается свой бизнес-проект, на открытие которого дают 200 тысяч рублей. Сумма небольшая, но это лучший вариант, потому как в нашей стране в стартапы деньги не вкладываются».

«Сейчас на рынке большая конкуренция, — считает директор ООО «РОСАВА» Ольга Коршунова , — и чтобы выжить, нужно правильное соотношение цены и качества. Сейчас очень много образовательных программ, раньше этого не было, мы искали информацию в газетах и профильных журналах. Широкое информационное поле появилось только сейчас, когда в режиме одного окна можно пройти обучение, получить консультации и разработать с помощью экспертов бизнес-план».

Много специализированных программ, и для женского предпринимательства в частности, разрабатывают ведущие банки. Там также предлагается обучение и льготные условия кредитования.

Всем выйти из сумрака

Для развития дела немаловажно его официально оформить.

«Работать на кухне было уместно, когда речь шла о небольшом ограниченном круге потребителей, — делится Анастасия. — Но дальше, если не оформлять свою компанию (сначала было ИП, потом ООО), начинают возникать сложности. Нужно работать с магазинами, организовать полноценное производство, сертифицировать свой товар.

И всё же в моём случае, ключевым в развитии бизнеса стало участие в конкурсах. Другой вопрос, что этим мало кто пользуется. Многие из моих знакомых предпринимателей думают, что это все сложно, что сложно получить грант, поддержку, на самом деле большинство просто не пробовали. Другие напугались первой ошибки».

О том, что талантливым начинающий бизнесменам не хватает уверенности и пробивной силы, говорят многие эксперты. Нужно пробовать и стучать во все двери, какая-нибудь обязательно откроется.