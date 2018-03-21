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Косарева рассказала о самых значимых мероприятиях в сфере культуры Подмосковья в 2018 году
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Косарева рассказала о самых значимых мероприятиях в сфере культуры Подмосковья в 2018 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье ежегодно проходит около 60 тысяч мероприятий в сфере культуры международного, всероссийского, регионального и местного значений, в 2018 году в регионе пройдет 170 событийных мероприятий в сфере туризма и порядка 100 событийных мероприятий в период проведения ЧМ-2018 по футболу и множество других, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
По словам министра, в 2018 году в Московской области состоятся знаковые культурные события. Так, в период проведения чемпионата мира по футболу в регионе запланировано 100 событийных мероприятий.
«Они пройдут в городах, где будут проживать и тренироваться команды-участницы турнира. Событийные мероприятия также будут организованы и в городах, вошедших в приоритетный региональный проект «Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области» (Сергиев Посад, Хотьково, Клин, Коломна, Дмитров, Истра)», — сказала накануне Дня работника культуры министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Кроме того, она подчеркнула, что в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» федеральную субсидию на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2018 году получат 14 театров в 12 муниципалитетах. В этом году федеральная субсидия будет в два раза больше, чем в прошлом году, — более 100 миллионов рублей.
Также в 2018 году для жителей Московской области продолжится полюбившийся проект «Летний кинотеатр». В этом году кино под открытым небом будут показывать более чем на 50 площадках (в 2017 году — на 45 парковых площадках). Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы посетят около 65 тысяч зрителей (в 2017 году их посетили более 50 тысяч человек). Показы начнутся в мае и продлятся до конца сентября.
«В течение года 12 государственных и муниципальных музеев Подмосковья реализуют проект «Идем в музей». Он нацелен на повышение посещаемости музеев, повышение качества их работы и модернизацию инфраструктуры», — добавила Косарева.
По ее словам, например, в Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» в 2018 году будет организован цикл масштабных межмузейных проектов с ГМИИ имени А. С. Пушкина и Государственным Русским музеем.
Министр культуры добавила, что в мае в Парке культуры и отдыха городского округа Жуковский состоится открытие нового культурного проекта «Летний концертный зал». На протяжении летних месяцев коллективы и солисты Московской областной филармонии будут выступать в парках культуры и отдыха Подмосковья, представляя разнообразные концертные программы.
Кроме того, в августе в Раменском районе впервые пройдет областной фестиваль казачьей культуры «КАЗАКi.RU». Всего же в Московской области состоится 20 фестивалей народного творчества.
Также министр сообщила, что в октябре 100-летие отметит историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль», а в ноябре — Серпуховский историко-художественный музей. В течение всего года музеи-юбиляры проводят цикл научных и просветительских программ, которые будут интересны как профессиональному сообществу, так и посетителям.
«Министерство культуры региона уделяет большое внимание и инфраструктурным проектам. Так, в 2018 году будут продолжены работы по благоустройству 19 парков культуры и отдыха. Начнутся работы в городском поселении Свердловский Щелковского района и в городском округе Красногорск», — пояснила Косарева.
По словам министра, в 2018 году будет произведен капитальный ремонт и техническое переоснащение трех детских школ искусств, ведется строительство трех новых детских школ искусств и нового здания Музыкального областного колледжа имени имени С. С. Прокофьева. Планируется, что в текущем году завершится капитальный ремонт девяти домов культуры.
«В организации и продвижении культурных проектов региона занято 30 тысяч работников культуры в более чем 2,4 тысячи муниципальных и областных учреждениях культуры», — сказала Косарева.
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