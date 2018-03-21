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Национальный парк «Лосиный остров» ищет юные дарования
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Национальный парк «Лосиный остров» ищет юные дарования 

Управа района Косино-Ухтомский 3 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Школьники из ВАО и других столичных округов примут участие в конкурсе «Пернатые хищники „Лосиного острова“. Конкурс стартовал в национальном парке и продлится до 30 марта.
Ученики школ из разных уголков столицы изобразят на бумаге пернатых хищников. Это будут птицы, которых они встречают в лесопарке во время экологических экскурсий или в ходе прогулок с родителями. Конечно, это будут птицы средней полосы России.
На конкурс принимаются работы на листах формата А3, выполненные в различных техниках, причем это должны быть только индивидуальные работы. По окончании конкурса состоится выставка, в которой примут участие лучшие работы юных москвичей.
Свои работы следует представить в Детский экологический центр „Красная сосна“ до 30 марта по адресу: ул. 12-ая линия Красной сосны, д. 28.
Справки по телефонам: +7 (903) 744-58-55; +7 (925) 611-15-99.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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