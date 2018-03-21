Национальный парк «Лосиный остров» ищет юные дарования

Школьники из ВАО и других столичных округов примут участие в конкурсе «Пернатые хищники „Лосиного острова“. Конкурс стартовал в национальном парке и продлится до 30 марта.

Ученики школ из разных уголков столицы изобразят на бумаге пернатых хищников. Это будут птицы, которых они встречают в лесопарке во время экологических экскурсий или в ходе прогулок с родителями. Конечно, это будут птицы средней полосы России

На конкурс принимаются работы на листах формата А3, выполненные в различных техниках, причем это должны быть только индивидуальные работы. По окончании конкурса состоится выставка, в которой примут участие лучшие работы юных москвичей.

Свои работы следует представить в Детский экологический центр „Красная сосна“ до 30 марта по адресу: ул. 12-ая линия Красной сосны, д. 28.

Справки по телефонам: +7 (903) 744-58-55; +7 (925) 611-15-99.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО