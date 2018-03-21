«Перекресток» собрал весь персонал на «кампусе»

Корпоративные встречи трудно переоценить. Очень важно, чтобы коллеги с релевантным опытом могли общаться друг с другом, перенимать опыт и находить качественно новые подходу к решению производственных задач. О том, как организуются такие «слеты» в торговой сети «Перекресток» порталу HR-tv.ru рассказали Надежда Брискина, руководитель управления по подбору, оценке и развитию HR бренда и Юлия Смирнова , менеджер направления по развитию HR-бренда департамента по работе с персоналом.

Проект претендует на бизнес-премию WOW!HR в номинации Level Up.

Суть проекта

Кампус стал новым форматом мероприятий в нашей компании. Это симбиоз обучения, конференции, командобразования и классических встреч с топ-командой. Мероприятие проходит в течение двух, но крайне насыщенных дней.

Формат и контент абсолютно одинаковый для каждого дивизиона компании, неважно, в каком городе проходит. Таким образом ключевые управленцы розницы, готовящиеся к высокому сезону, получили возможность встретиться с топ-командой, обсудить бизнес-процессы и предложить изменения с возможностью тиражирования на всю компанию.

Первый день, как правило, состоит из встречи с топ-командой. Важный момент — день завершается общим ужином у большого костра, как в тур-походе. Это песни, вкусная еда, танцы и общение. Символом кампуса стала огромная скамейка в виде логотипа компании, которая 2 года путешествует с нами из города в город. Второй день начинается в 8:00 с корпоративной зарядки. На спортивное начало дня поднимаются все участники, независимо от занимаемой в организации должности. После завтрака начинается программа второго дня. Она, как правило, проходит в командном ключе. Это квесты, бизнес-игры, командные соревнования. В этот день также проводятся встречи с мотивационными спикерами.

Как возникла потребность

Для ритейла осень — начало высокого сезона. Это время, когда все силы брошены на магазины, продажу и обслуживание покупателей. Многие запущенные процессы, требуют настройки, обратной связи от розницы. Бизнес должен меняться и поддерживать розницу, что в большой компании зачастую сложно организовать оперативно. Кампус стал площадкой для встречи ключевых сотрудников и их плодотворной работы на результат.

В 2016 году, когда мы впервые проводили кампус, слоганом мероприятия стало «Лидерство. Открытое небо возможностей». В фокусе были инструменты и планы по завоеванию рынка. В 2017 году, когда сеть обошла своих ближайших конкурентов, нам было важно акцентировать внимание на удержании победы. Мы назвали мероприятие «Искусство побеждать. Бизнес в деталях». Мы говорили о том, что мало победить, покорить вершину, нужно уметь удержать результат и выстоять. Мы говорили о цене победы, о команде, о природе лидерства и амбициях сети.

Ход проекта

Ключевое отличие кампуса от других мероприятий — его разноформатность. В первый день участники работают с топ-командой. Обсуждают проблемы бизнеса, результаты работы компании. Участникам дается срез, где компания сегодня и к каким результатам мы должны прийти в декабре. Далее обсуждается план, инструменты, с помощью которых можно достичь целей.

Кампус — место свободное от статусов и иерархий, без галстуков и пиджаков. Это площадка для открытого и искреннего общения. Отдельно хочется отметить особый дресс-код кампуса: все участники облачаются в джинсы, корпоративные поло и толстовки на вечер. Кампус — место, где каждая минута пребывания проводится насыщенно.

Концепт, слоган, контент — полностью был придуман внутри. Для визуализации наших мыслей и реализации всех планов, нам, конечно, понадобилась помощь наших партнеров.

На организацию и проведение мы взяли летний период. Наша география не позволяет приехать в каждый город, где есть наш офис. Поэтому было принято решение объединить некоторые дивизионы. Даже при таком формате между мероприятиями было менее 3-х недель. Несмотря на одинаковый концепт, каждый раз это была организация нового мероприятия в новом городе, с новыми людьми.

Трудности

Было сложно найти площадки в удаленных городах, которые бы вмещали все наши потребности: залы под нашу численность, возможность быстро их перестраивать. Было проблематично одномоментно обедать большой группой без задержек и очередей. Большим минусом стала удаленность от аэропортов. Трудно было найти большую поляну для ужина у костра вечером и утренней зарядки утром. А это наша традиция, поэтому эти моменты были и остаются принципиально важными.

Часть нашего мероприятия проходит на свежем воздухе, поэтому очень важно, чтобы погода была ясной, теплой и без осадков. Впрочем, на случай дождя или резкого похолодания у нас всегда готов план Б.

Первая реакция

Это мероприятие стало для нас уже традицией и прошло уже два кампуса. Люди были готовы, ждали, так как первый опыт был принят позитивно. Мы учли первый опыт, но внесли некоторые изменения в формат.

Результаты

Мы смогли найти идеальный формат для проведения корпоративных встреч. В компании появилась новая традиция. Кампус теперь ожидает вся розница. В первую очередь, это возможность встретиться с коллегами по всей стране, узнать что-то новое. Повлиять на бизнес, внести свой вклад и что-то изменить. На кампусе всегда есть мотивационная часть — встречи с интересными спикерами. Это не только возможность познакомиться с легендарными, интересными людьми, но и шанс получить заряд эмоций. Есть ряд инициатив, озвученных и предложенных в ходе обсуждения на кампусе, которые легли в основу стратегических проектов сети 2017-2018 года.

Фото «Перекресток»

«Перекресток» презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.

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