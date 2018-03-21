Ели, сирень, клен и другие деревья высадят весной в районе

Деревья и кустарники в количестве 28 и 680 единиц соответственно высадят на территории района Чертаново Северное весной.

Озеленение чертановских дворов будет проводиться в рамках общей программы Южного округа. Адресный перечень объектов озеленения был определен путем голосования на портале «Активный гражданин», то есть жители сами решили, где в районе стоит высадить дополнительные деревья и кустарники.

Озеленение проведут на Сумской улице, в Сумском проезде, на Кировоградской улице, в микрорайоне Северное Чертаново и на Балаклавском проспекте. По этим адресам высадят ясени, кусты блестящего кизильника, ели, остролистный клен, венгерскую сирень и кустарники спиреи Вангутта.