Студенты технического университета посетили высокотехнологичное производство Ярославского шинного завода

Первокурсники химико-технологического факультета ЯГТУ побывали на экскурсии в филиале АО «Кордиант», на Ярославском шинном заводе . Экскурсия организована областным департаментом инвестиций и промышленности в рамках работы по кадровому обеспечению промышленности региона.

В ходе экскурсии студенты посетили музей истории завода и один из самых современных цехов в Европе по производству ЦМК-шин, способных конкурировать с мировыми шинными брендами.

— Студенты познакомились с производственным процессом и оценили, насколько полученные ими знания могут быть применимы на практике, — отметил первый заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Александр Ермолов . — И это полезный опыт для всех. Для современного предприятия, ориентированного на развитие, жизненно важно привлекать молодые перспективные кадры. Между тем сегодня в регионе актуальна проблема дефицита квалифицированных специалистов по целому ряду направлений. Статистика прошлого года свидетельствует, что порядка 20 процентов выпускников технических вузов покидают Ярославскую область . Поэтому мы будем продолжать работать с образовательными учреждениями и предприятиями, чтобы помогать студентам выбирать специальности и находить работу на территории региона.

Профориентация позволяет оценить тонкости и специфику отдельных отраслей промышленности. Студенты знакомятся с особенностями производства на предприятиях, с их технологическим уровнем, получают возможность задать все интересующие вопросы. За последние 6 лет на Ярославский шинный завод пришли работать 119 выпускников Ярославского технического университета. Это существенный показатель, подчеркивают в департаменте инвестиций и промышленности региона.

— Наш завод является одним из крупных работодателей и заинтересован в квалифицированных, креативных и энергичных молодых специалистах, — сказал директор филиала АО «Кордиант» в Ярославле (ЯШЗ) Валерий Николаев . — На предприятии многие студенты проходят практику, знакомятся со спецификой автоматизированного производства. С каждым годом наш завод наращивает темпы производства.