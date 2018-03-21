Транспортные работники Франции выйдут на массовую забастовку

Массовая забастовка работников различных видов транспорта пройдет во Франции в предстоящий четверг. Об этом сообщил «Интерфакс».

Недовольство вызвали поправки в трудовом кодексе. Участники забастовки полагают, что новые меры правительства страны ухудшают положение сотрудников, в том числе в вопросах, связанных с пенсиями и трудовыми отношениями.

В этот четверг во Франции на 40% сократится число междугородних поездов, а в парижском регионе количество пригородного пассажирского транспорта уменьшится почти в два раза.

Профсоюзные организации страны призвали также принять участие в протесте работников государственного сектора, учителей и врачей. К забастовке присоединятся сотрудники аэропортов и авиакомпании Air France в связи с чем возможны задержки и отмена международных авиарейсов.

Власти Парижа рассматривают возможность создания системы бесплатного общественного транспорта, которым смогут пользоваться все жители и гости города. Она появится к 2020 году. По словам мэра столицы Анн Идальго, вопрос бесплатного транспорта играет главную роль в сфере городского трафика.