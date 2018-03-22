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Массовые забастовки и митинги стартовали во Франции
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Массовые забастовки и митинги стартовали во Франции 

Российская Газета 1 час назад
Во Франции сегодня день массовых забастовок и митингов — «черный четверг». Мероприятия пройдут в знак протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов.
Основные акции проведут французские железнодорожники, передает ТАСС. Накануне в Париже и ряде крупных городов были отменены многие рейсы. Сегодня будут выполнены лишь 40 процентов выездов на маршруты высокоскоростных экспрессов TGV, 50 процентов рейсов региональных поездов и 25 процентов — междугородных.
Стачка станет возобновляемой в течение трех месяцев — железные дороги будут бастовать по два дня подряд через каждые три дня.
В забастовках «черного четверга» намерены также принять активное участие авиадиспетчеры трех основных аэропортов Парижа. Это приведет к отмене не менее 30 процентов рейсов.
В ряде лицеев и школ не будут проходить занятия. Закроются многие детские сады и ясли.
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