Массовые забастовки и митинги стартовали во Франции

Во Франции сегодня день массовых забастовок и митингов — «черный четверг». Мероприятия пройдут в знак протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов.

Основные акции проведут французские железнодорожники, передает ТАСС . Накануне в Париже и ряде крупных городов были отменены многие рейсы. Сегодня будут выполнены лишь 40 процентов выездов на маршруты высокоскоростных экспрессов TGV, 50 процентов рейсов региональных поездов и 25 процентов — междугородных.

Стачка станет возобновляемой в течение трех месяцев — железные дороги будут бастовать по два дня подряд через каждые три дня.

В забастовках «черного четверга» намерены также принять активное участие авиадиспетчеры трех основных аэропортов Парижа. Это приведет к отмене не менее 30 процентов рейсов.

В ряде лицеев и школ не будут проходить занятия. Закроются многие детские сады и ясли.