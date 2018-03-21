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5 проектов зон санитарной охраны объектов водоснабжения утвердили в Подмосковье в 2018 г
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5 проектов зон санитарной охраны объектов водоснабжения утвердили в Подмосковье в 2018 г 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Количество проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, которые были утверждены в 2018 году, составило пять единиц, сообщил начальник управления по рациональному недропользованию министерства экологии и природопользования Московской области Александр Дунаев.
«В 2018 году удалось утвердить пять проектов ЗСО объектов питьевого водоснабжения в Подмосковье», — сказал Дунаев в ходе круглого стола «Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: утверждение проектов округов, установление границ и режима» в Мособлдуме.
Он также отметил, что создание проекта ЗСО — обязательное мероприятие, предшествующее утверждению зоны санитарной охраны.
«Цель создания ЗСО — санитарная охрана источников водоснабжения, водозаборов и прилегающей территории от загрязнения. Сначала разрабатывается проект ЗСО, который должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключения. Только затем проект ЗСО подлежит заключению. На данный момент в Подмосковье выдано порядка 1,8 тысячи санитарно-эпидемиологических заключений. Становится понятен объем работы, который предстоит провести министерству экологии региона», — добавил Дунаев.
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