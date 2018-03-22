Многофункциональные центры будут оказывать новые госуслуги в Нижегородской области

Глеб Никитин поставил задачу расширить перечень оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ) услуг с учетом мнения жителей и представителей малого и среднего бизнеса. В частности, с помощью госуслуг можно будет получить разрешение на строительство, разрешение на эксплуатацию зданий и документы по планированию земельных участков. Об этом врио губерантора сообщил журналистам по итогам заседания правительства 22 марта.

В настоящее время на территории области функционируют 63 МФЦ с 702 окнами и 90 окнами территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП). Только в 2017 году дополнительно было открыто 24 окна МФЦ и пять окон ТОСП. В течение 2018 года в МФЦ для бизнеса планируется создание десяти дополнительных окон обслуживания, а также оборудование конференц-зала для проведения переговоров, семинаров, компьютерного учебного класса.

Кроме того, Глеб Никитин сообщил, что по программе льготного кредитования предпринимателям области в 2017 году удалось привлечь в бизнес региона более 4,2 миллиарда рублей. По объему привлеченных средств регион занимеает шестое место в России

«Эти цифры говорят о том, что в области запущены новые производства, созданы торговые площади, которые в последующие годы будут обеспечивать регион налогами и рабочими местами», — сказал глава области.

У нижегородского правительства также есть проекты по созданию индустриальных парков на свободных территориях действующих крупных производств, таких как ГАЗ и Нижегородский машиностроительный завод