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Многофункциональные центры будут оказывать новые госуслуги в Нижегородской области
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Многофункциональные центры будут оказывать новые госуслуги в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Глеб Никитин поставил задачу расширить перечень оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ) услуг с учетом мнения жителей и представителей малого и среднего бизнеса. В частности, с помощью госуслуг можно будет получить разрешение на строительство, разрешение на эксплуатацию зданий и документы по планированию земельных участков. Об этом врио губерантора сообщил журналистам по итогам заседания правительства 22 марта.
В настоящее время на территории области функционируют 63 МФЦ с 702 окнами и 90 окнами территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП). Только в 2017 году дополнительно было открыто 24 окна МФЦ и пять окон ТОСП. В течение 2018 года в МФЦ для бизнеса планируется создание десяти дополнительных окон обслуживания, а также оборудование конференц-зала для проведения переговоров, семинаров, компьютерного учебного класса.
Кроме того, Глеб Никитин сообщил, что по программе льготного кредитования предпринимателям области в 2017 году удалось привлечь в бизнес региона более 4,2 миллиарда рублей. По объему привлеченных средств регион занимеает шестое место в России.
«Эти цифры говорят о том, что в области запущены новые производства, созданы торговые площади, которые в последующие годы будут обеспечивать регион налогами и рабочими местами», — сказал глава области.
У нижегородского правительства также есть проекты по созданию индустриальных парков на свободных территориях действующих крупных производств, таких как ГАЗ и Нижегородский машиностроительный завод.
Напомним, более 14,5 миллиона рублей направлено на поддержку молодых предпринимателей в Нижегородской области.
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 Ещё 6 источников 
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