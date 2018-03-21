Власти решили дать электронной почте юридический статус — для общения с ФНС и других целей

Чиновник сообщил об этом в ответ на вопрос одного из участников стартап-тура в рамках конференции «Открытые инновации, который пожаловался, что сейчас предпринимателям сложно общаться с налоговой службой из-за того, что письма и уведомления отправляются по традиционной почте. »Пару недель назад мы обсуждали эту тему у председателя правительства. Он дал указание внести изменения, скорее всего, в гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство. Имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты. Соответственно, необходимость [формирования] реестра электронных адресов», — передает ТАСС слова Дворковича. Вице-премьер подчеркнул, что «адресное пространство в интернете должно стать юридически значимым». Максим Орешкин. Новая инициатива может быть связана с недавним решением правительства разрешить регистрацию бизнеса без физического адреса. Предприятие можно будет зарегистрировать на основе почтового ящика или электронного сервиса, предполагал автор идеи — глава Минэкономразвития