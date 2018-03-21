Ещё
Власти решили дать электронной почте юридический статус — для общения с ФНС и других целей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти решили дать электронной почте юридический статус — для общения с ФНС и других целей 

RB.ru 3 часа назад
Фото: RB.ru
Чиновник сообщил об этом в ответ на вопрос одного из участников стартап-тура в рамках конференции «Открытые инновации, который пожаловался, что сейчас предпринимателям сложно общаться с налоговой службой из-за того, что письма и уведомления отправляются по традиционной почте.
»Пару недель назад мы обсуждали эту тему у председателя правительства. Он дал указание внести изменения, скорее всего, в гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство. Имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты. Соответственно, необходимость [формирования] реестра электронных адресов», — передает ТАСС слова Дворковича.
Вице-премьер подчеркнул, что «адресное пространство в интернете должно стать юридически значимым».
Новая инициатива может быть связана с недавним решением правительства разрешить регистрацию бизнеса без физического адреса. Предприятие можно будет зарегистрировать на основе почтового ящика или электронного сервиса, предполагал автор идеи — глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
RB.ru: последние новости
9 секретов успеха от Уоррена Баффета Верховный суд признал законным приказ о доступе ФСБ к переписке в Telegram 10 личных качеств легендарных предпринимателей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»97
Черноморский флот бессилен против ВМС США189
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором450
Собчак признала свое «определенное положение»60
Российский офицер принял героическую смерть60
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение