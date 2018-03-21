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Росгвардия показала аэростат, который будет наблюдать за порядком на ЧМ-2018 в Самаре
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Росгвардия показала аэростат, который будет наблюдать за порядком на ЧМ-2018 в Самаре 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: 29.ru
Кроме разных видов оружия и бронированной техники, ведомство продемонстрировало также летательные аппараты, которые есть на вооружении. В том числе весьма напоминающий дирижабль аэростат ОКО-60.
"Комплекс высотного видеонаблюдения ОКО-60 используется в охране общественного порядка в основном на митингах, футболах, демонстрациях, — рассказал начальник группы эксплуатации беспилотных летательных аппаратов Павел Коцелко. — Этот мы получили недавно и пока реальных задач он не выполнял. Вероятно, он будет использоваться во время ЧМ-2018".
В «обычной» службе Росгвардия чаще использует более незаметные беспилотники, больше похожие на мини-самолеты и небольшие вертолетики: ведь в отличие от парящего в небе впечатляющего аэростата, такие аппараты днем почти не видны, а ночью и вовсе скрыты от любопытных глаз. Вот у них есть «богатый опыт за плечами»: поиск браконьеров, нефтеврезчиков, нарушителей ПДД, а также некие боевые задачи, о которых сотрудники ведомства многозначительно молчат.
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