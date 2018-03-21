Во дворе на Карельском бульваре залатали дорожные ямы 

Во дворе дома 6, корп. 1 по Карельскому бульвару залатали дорожные ямы. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«По указанному Вами адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси. Ямы устранены», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)