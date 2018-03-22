Президент Туркмении спел «Каракум» 

В описании к видео говорится, что данным роликом президент хотел поздравить женщин с 8 Марта. Но позже стало известно, что эту композицию Гурбангулы Бердымухамедов исполнял еще и на новогоднем банкете. «Этим объясняются елки на заднем плане и желтая жилетка и брюки, в которых глава государства, известный своей суеверностью, встречал 2018 год — год Желтой Собаки по китайскому календарю. На тот момент эту запись по телевидению не показали», — цитирует Lenta.ru «Хронику Туркменистана». Сотрудники издания признались, что «сами в шоке» от такого поздравления.