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Президент Туркмении спел «Каракум»
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Президент Туркмении спел «Каракум» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В описании к видео говорится, что данным роликом президент хотел поздравить женщин с 8 Марта. Но позже стало известно, что эту композицию Гурбангулы Бердымухамедов исполнял еще и на новогоднем банкете. «Этим объясняются елки на заднем плане и желтая жилетка и брюки, в которых глава государства, известный своей суеверностью, встречал 2018 год — год Желтой Собаки по китайскому календарю. На тот момент эту запись по телевидению не показали», — цитирует Lenta.ru «Хронику Туркменистана». Сотрудники издания признались, что «сами в шоке» от такого поздравления.
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