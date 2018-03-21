РВИО планирует установить в Хамовниках бюст генерала М. Ефремова, командовавшего армией в Битве за Москву

В столичном районе Хамовники планируется установить бюст участника Великой Отечественной войны, генерала Михаила Ефремова . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова. Она уточнила, что бюст и памятную доску планируется установить на ул. Ефремова, названной в честь военачальника. «Те, кто живет там неподалеку, должны понимать, кем был М. Ефремов, какой подвиг он совершил. Мы сейчас разбираемся с историческими материалами, готовимся к установке бюста, обсуждаем с Москвой , как это сделать, когда можно будет установить. Если получится, то установим к 19 апреля — это дата гибели генерала М. Ефремова», — пояснила Н. Усманова. В октябре 1941 г. М. Ефремов командовал армией, которая участвовала в Битве за Москву. Генерал трагически погиб во время контрнаступления в рамках Ржевско-Вяземской операции в 1942 г. В 1996 г. М. Ефремов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации