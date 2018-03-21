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РВИО планирует установить в Хамовниках бюст генерала М. Ефремова, командовавшего армией в Битве за Москву
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РВИО планирует установить в Хамовниках бюст генерала М. Ефремова, командовавшего армией в Битве за Москву 

Агентство «Москва» 3 часа назад
В столичном районе Хамовники планируется установить бюст участника Великой Отечественной войны, генерала Михаила Ефремова. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова.
Она уточнила, что бюст и памятную доску планируется установить на ул. Ефремова, названной в честь военачальника.
«Те, кто живет там неподалеку, должны понимать, кем был М. Ефремов, какой подвиг он совершил. Мы сейчас разбираемся с историческими материалами, готовимся к установке бюста, обсуждаем с Москвой, как это сделать, когда можно будет установить. Если получится, то установим к 19 апреля — это дата гибели генерала М. Ефремова», — пояснила Н. Усманова.
В октябре 1941 г. М. Ефремов командовал армией, которая участвовала в Битве за Москву. Генерал трагически погиб во время контрнаступления в рамках Ржевско-Вяземской операции в 1942 г. В 1996 г. М. Ефремов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
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