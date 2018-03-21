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Папа Римский лишил сана девять украинских монахов, «изгонявших бесов»
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Папа Римский лишил сана девять украинских монахов, «изгонявших бесов» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Папа Римский Франциск лишил монашеского сана девять украинских священнослужителей за то, что они проводили обряды экзорцизма без специального разрешения. Об этом сообщается на сайте Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).
"Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов, — говорится в сообщении. — Эти лица являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области".
Как говорится в декретах, лишенные сана монахи не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и обязательства, вытекающие из монашеских обетов. Также, согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский теряют право священнодействовать: отныне им запрещено осуществлять богослужения в храме или за его пределами, а также совершать любые публичные моления.
В 2004 году на Украине заговорили о сестре Марии Баран из монастыря в Великих Борках, которая якобы слышала голос Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Некоторые «послания» записывал отец Антоний Григорий Планчак. В Синоде УГКЦ официально заявляли, что монах не имел полномочий говорить о подлинности этих «посланий».
Во время проверок в монастыре члены специально созданной комиссии заявили о многократных нарушениях дисциплины: по их словам, часть монахов не соблюдали устав, а распространители «посланий» манипулировали понятием монашеского послушания и духовного руководства. После реорганизации монастыря некоторые монахи незаконно поселились в селе Посеч Ивано-Франковской области.
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