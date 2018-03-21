ЕК предложила ввести налоги на крупные интернет-компании

БРЮССЕЛЬ , 21 марта. / ТАСС /. Еврокомиссия озвучила в среду пакет предложений по введению налога в 3% для крупных компаний, основной бизнес которых осуществляется в интернете. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси на брифинге в Брюсселе, представляя предложения ЕК.

"Сегодня все больше компаний, которые действуют в сети и не имеют практически никакого присутствия в реальном мире. Любой клик, любой лайк ведет к обозначению интереса пользователя, повышает рекламный рейтинг и является основой для целой серии экономических транзакций. Сейчас существует юридический вакуум, который не позволяет обложить налогами компании, не имеющего физического присутствия на вашей территории, что также подрывает конкуренцию между сетевыми компаниями и предприятиями реальной экономики", — отметил он.

"Я считаю, что это предложение должно быть одобрено Европарламентом Советом ЕС и вступить в силу до конца года. Страны ЕС могут получить до €5 млрд в год, если налог будет установлен на уровне 3%", — заявил он.

Еврокомиссия предложила в этой связи следующие критерии для определения статуса налогового резидента, подпадающего под налогообложение в той или иной стране ЕС. Такой статус будут получать компании, которые удовлетворяют любому из трех критериев: оборот более €7 млн в год, насчитывающие более 100 тыс. пользователей в год, подписавшие более трех тысяч контрактов.

Московиси подчеркнул, что при разработке этих предложений ЕК работала с двумя крупными моделями интернет-бизнеса. Во-первых, это структуры, занимающиеся монетизацией кликов, в частности, соцсети или поисковые системы. Во-вторых, это электронные торговые площадки и системы поиска и заказа конкретных услуг (билетов, гостиниц, аренды машин).

Он также пояснил, что у Еврокомиссии нет планов по введению налогов на малые интернет-компании. «Мы не намерены препятствовать развитию или подрывать потенциал сетевых стартапов», — сказал он.