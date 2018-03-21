Миллион за монету СССР: сокровище, которое может пылиться у каждого

Купить дом за 1 рубль вполне реально, если только речь идет о монете, выпущенной к 50-летию Октябрьской революции. К примеру, осенью этого года одна такая была продана на аукционе за 7,5 миллиона рублей — хозяин нашел ее случайно в копилке деда.

К памятной дате в 1967 году выпустили не одну монету, а целый набор. Эксперты выбирали внешний вид юбилейного рубля из нескольких вариантов, для чего были специально отпечатаны пробные монеты.

Всего вышло 4 разновидности пробного рубля, с разными сочетаниями аверса и реверса. Основная композиция оставалась единой: Ленин на фоне «Авроры», менялись небольшие детали.

Вариант пробной монеты с крейсером и профилем Ленина на аверсе был обнаружен на питерском блошином рынке в июне 2016 года. Эта монета также ушла за серьезные деньги с аукциона — новый владелец не пожалел 6 миллионов рублей.