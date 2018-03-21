«Это абсурд!»: детским кружкам из ДК «Химмаш» предложили переехать в недострой за 20 млн рублей 

Екатеринбуржцам, протестующим против сноса ДК «Химмаш», предложили разместить детские кружки и секции в помещении по адресу Пархоменко, 37. Проблема в том, что на этом месте располагается двухэтажный кирпичный недострой. Хозяин продаёт его за 20 миллионов рублей.
Письмо с таким странным предложением пришло инициативной группе от имени министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной.
— Министр культуры занимается нашим вопросом, и как только находчивый гражданин решил предложить свой «недостроенный объект» за 20 миллионов рублей, то она поспешила рассказать нам об этом, — сообщил один из активистов Иван. — Мы считаем, что рассматривать такие предложения — это абсурд.
Собственник здания подтвердил E1.RU, что готов продать недострой городу. По его словам, здание можно быстро и недорого достроить.
— Готов продать, если это городу интересно. Бесплатно предоставить не имею возможности, — ответил собственник помещения Андрей. — Можно и достроить здание, оно готово под отделку и остекление, кровля есть. За лето это можно сделать. Это недорого, несравнимо с теми цифрами, которые фигурируют при реконструкции ДК.
Жители Екатеринбурга всеми силами пытаются не допустить сноса ДК «Химмаш». Они собрали и передали Владимиру Путину 5200 подписей с просьбой спасти здание. Кроме того, они уже выходили на митинг в знак протеста против сноса здания ДК. Само здание принадлежит инвестиционной компании AVS Group, на его месте планируют построить жилой комплекс. Окончательного решения по судьбе ДК пока не принято, однако родителей юных химмашевцев, которые занимаются в кружках и студиях, предупредили, что в мае детям придётся покинуть Дом культуры.