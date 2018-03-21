«Это абсурд!»: детским кружкам из ДК «Химмаш» предложили переехать в недострой за 20 млн рублей

Екатеринбуржцам, протестующим против сноса ДК «Химмаш», предложили разместить детские кружки и секции в помещении по адресу Пархоменко, 37. Проблема в том, что на этом месте располагается двухэтажный кирпичный недострой. Хозяин продаёт его за 20 миллионов рублей.

Письмо с таким странным предложением пришло инициативной группе от имени министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной.

— Министр культуры занимается нашим вопросом, и как только находчивый гражданин решил предложить свой «недостроенный объект» за 20 миллионов рублей, то она поспешила рассказать нам об этом, — сообщил один из активистов Иван. — Мы считаем, что рассматривать такие предложения — это абсурд.

Собственник здания подтвердил E1.RU, что готов продать недострой городу. По его словам, здание можно быстро и недорого достроить.

— Готов продать, если это городу интересно. Бесплатно предоставить не имею возможности, — ответил собственник помещения Андрей. — Можно и достроить здание, оно готово под отделку и остекление, кровля есть. За лето это можно сделать. Это недорого, несравнимо с теми цифрами, которые фигурируют при реконструкции ДК.