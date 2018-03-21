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Поделиться идеями и предложениями по созданию парка технических видов спорта могут жители ЮВАО
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Поделиться идеями и предложениями по созданию парка технических видов спорта могут жители ЮВАО 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Высказать своё мнение, а также предложить идеи по созданию парка для технических видов спорта теперь могут жители ЮВАО. В рамках электронного референдума «Активный гражданин» москвичи могут поддержать, или наоборот отклонить предложенный проект.
На территории будущего парка раньше располагалась свалка мусора. Ее общая площадь составляла более 28 гектаров. В процессе облагораживания территории и подготовки к строительству, было вывезено 500 тонн различных отходов. Специалисты хотят заняться и озеленением местности, в частности планируется посадить в парке более 700 деревьев и 1700 кустарников.
Помимо этого, в новом месте отдыха москвичей, планируется создать мото— и велотрассы, которые будут огорожены, зоны дрифта и картинга, а также обустроить набережную. По задумке проектировщиков, тренироваться на территории нового парка смогут не только профессионалы, но и любители. Так же ожидается большое количество соревнований, в связи с чем, для комфортного пребывания зрителей, в парке появятся трибуны.
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