Ещё
В России разрабатывают глобальную стратегию по популяризации электротранспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России разрабатывают глобальную стратегию по популяризации электротранспорта 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В данном направлении планируется провести ряд существенных преобразований существующей системе налогообложения, ввести ряд предложений от государства по поддержке автопроизводителей электрокаров.
Согласно имеющимся данным, к 20.09.2018 года министерство экономики должно проанализировать ситуацию на авторынке автомобилей на электротяге.
До этого времени уже к июлю месяцу должны быть готовы конкретные методики стимулирования потребительской востребованности электрокаров у широких слоев населения Российской Федерации.
Что касательно ранее работавших, а осенью 2017 года приостановленных льготных тарифов на ввоз автотранспорта обсуждаемого сегмента авторынка, то такое предложение будет рассмотрено уже к концу следующего месяца.
Также до 23.04.2018 года минпромторг ожидает подачу информации касательно инфраструктуры для «зеленых» автомобилей.
По мнению автоэкспертов, при слаженной работе министерств и ведомств, а также при помощи стимуляции спроса, парк электрокаров в России может вырасти до 70-100000 экземпляров.
Car.ru: последние новости
Lamborghini и Cervelo вместе создали шикарный чудо-велосипед Автоэксперты охарактеризовали «незначительные повреждения» В 2018 году «Группа ГАЗ» запланировала рост продаж и производства в сегменте LCV-автомобилей на 10%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»95
Черноморский флот бессилен против ВМС США150
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором436
Собчак признала свое «определенное положение»56
Российский офицер принял героическую смерть55
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение