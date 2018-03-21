В России разрабатывают глобальную стратегию по популяризации электротранспорта

В данном направлении планируется провести ряд существенных преобразований существующей системе налогообложения, ввести ряд предложений от государства по поддержке автопроизводителей электрокаров.

Согласно имеющимся данным, к 20.09.2018 года министерство экономики должно проанализировать ситуацию на авторынке автомобилей на электротяге.

До этого времени уже к июлю месяцу должны быть готовы конкретные методики стимулирования потребительской востребованности электрокаров у широких слоев населения Российской Федерации

Что касательно ранее работавших, а осенью 2017 года приостановленных льготных тарифов на ввоз автотранспорта обсуждаемого сегмента авторынка, то такое предложение будет рассмотрено уже к концу следующего месяца.

Также до 23.04.2018 года минпромторг ожидает подачу информации касательно инфраструктуры для «зеленых» автомобилей.

По мнению автоэкспертов, при слаженной работе министерств и ведомств, а также при помощи стимуляции спроса, парк электрокаров в России может вырасти до 70-100000 экземпляров.