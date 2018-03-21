В США решили по-новому казнить преступников

В американском штате Алабама придумали новый способ казнить преступников. Теперь это будут делать с помощью азота. Об этом сообщает New York Post.

Большинство членов палаты представителей штата проголосовали за использование азота для исполнения смертного приговора. Такой способ намерены применять, если использовать смертельную инъекцию не будет представляться возможным.

«Это просто их [осужденных] усыпит. Это гуманно, быстро и безболезненно», — сообщил представитель республиканцев Джим Хил. Сторонники решения считают, что должна быть альтернатива старому способу, в том числе потому, что некоторые медицинские компании отказываются снабжать тюрьмы веществами для инъекций.

Противники решения считают, что нельзя утверждать о безболезненности метода, так до этого его никогда не использовали. Они также не уверены в гуманности нового способа. «У нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам», — прокомментировал законопроект демократ Томас Джексон

Документ вступит в силу поле того, как его подпишет губернатор штата.

В информационном центре по смертным казням рассказали, что аналогичный законопроект принят еще в двух регионах: Оклахоме и Миссисипи. Однако казнь с использованием азота пока нигде не проводилась. В Оклахоме, в частности, газ собираются использовать вместо инъекций после того, как в штате снимут мораторий на смертную казнь. Местный генеральный прокурор Майк Хантер заявил, что преступникам, скорее всего, будут надевать на лицо маску с поступающим газом, от вдыхания которого будет наступать удушье. Однако детали процесса еще предстоит проработать.