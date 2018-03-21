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В Ботсване открылась всемирная конференция по вопросам борьбы с бедностью
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В Ботсване открылась всемирная конференция по вопросам борьбы с бедностью 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Габороне, 21 марта /Синьхуа/ — Во вторник в столице Ботсваны Габороне открылась всемирная конференция по вопросам борьбы с бедностью. Чиновники и эксперты из разных стран мира обменяются опытом в этой сфере, а также укрепят сотрудничество.
Конференция организована совместно правительством Ботваны и Программой развития ООН. Она продлится два дня. Девиз мероприятия — «Не оставлять никого позади в борьбе против бедности, дискриминации и неравенства».
Выступая с речью на церемонии открытия, президент Ботсваны Ян Кхама заявил, что девиз «Не оставлять никого позади» служит руководящим принципом осуществления Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и целей устойчивого развития, поставленных различными странами в 2015 году.
Представитель ПРООН в Ботсване Джасинта Барринс призвала участников конференции обменяться эффективно работающими планами по борьбе с бедностью, чтобы страны мира получили от них пользу. По ее словам, если число бедных жителей в стране превышает 50 проц., то она не сможет реализовать цели устойчивого развития.
Сообщается, что на конференции будут обсуждаться возможности сотрудничества Юг-Юг и стратегическое партнерство между государствами планеты в целях ускорения всесторонней ликвидации бедности. —0—
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