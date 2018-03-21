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Волжский дебошир, едва не придушивший медика, уехал в колонию строгого режима
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Волжский дебошир, едва не придушивший медика, уехал в колонию строгого режима 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волжанина, набросившегося с кулаками на фельдшера скорой помощи, на восемь месяцев отправили в колонию строгого режима.
— В декабре 2017 года Виктор Воронцов устроил застолье вместе со своим приятелем, — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. — После ссоры мужчина схватил бутылку и разбил ее об голову товарища.
Приехавшие в квартиру медики предложили пострадавшему волжанину поехать в больницу.
— Неожиданно Виктор Воронцов накинулся на фельдшера и начал его душить, — уточнили в пресс-службе прокуратуры. — На помощь медику пришли его коллеги, которые скрутили разъяренного мужчину и вызвали полицию.
Протрезвев, Виктор Воронцов полностью признал свою вину. По решению мирового судьи мужчина отправится на восемь месяцев в исправительную колонию строгого режима.
На выходных о нападении на подстанцию заявили медики из Камышина. По словам фельдшеров, пьяная компания ворвалась в их кабинеты и устроила настоящий погром: молодые камышане разбросали мебель и повыбивали стекла. По мнению медиков, из-за скупости руководства у них уже несколько лет нет никакой защиты от хулиганов и пьяных дебоширов.
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