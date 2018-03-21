«Русгидро» проведет модернизацию изношенных ГЭС в Северной Осетии

"Мы планируем произвести модернизацию имеющихся на территории республики станций, некоторые из них уже изношены. Мы будем работать над их развитием", — приводит пресс-служба слова Шульгинова.

В ходе визита в Северную Осетию глава "Русгидро" и руководство республики планируют посетить строящуюся Зарамагскую ГЭС-1. Ранее сообщалось, что ввод ГЭС в эксплуатацию запланировали на конец 2018 года. «Специалисты практически в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы в намеченные сроки ввести объект в эксплуатацию. Для нас этот проект имеет огромное значение, в результате его реализации сети получат электроэнергию, в республике появятся новые рабочие места, а в бюджете — налоговые поступления», — приводятся в сообщении слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова

Зарамагская ГЭС-1 мощностью 342 МВт на реке Ардон является самой крупной строящейся ГЭС в Северо-Кавказском регионе. После ввода в эксплуатацию ее выработка за год превысит 800 млн кВт.ч, что повысит энергообеспеченность Северной Осетии с 30% до 80%. Планируется, что налоговые отчисления нового предприятия составят порядка 1,5 млрд рублей в год.