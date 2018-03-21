Ещё
«Русгидро» проведет модернизацию изношенных ГЭС в Северной Осетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русгидро» проведет модернизацию изношенных ГЭС в Северной Осетии 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Российская энергетическая компания «Русuидро» займется модернизацией ГЭС на территории Северной Осетии, сообщила в среду пресс— служба главы и правительства республики со ссылкой на генерального директора компании Николая Шульгинова, находящегося с рабочим визитом в регионе.
"Мы планируем произвести модернизацию имеющихся на территории республики станций, некоторые из них уже изношены. Мы будем работать над их развитием", — приводит пресс-служба слова Шульгинова.
В ходе визита в Северную Осетию глава "Русгидро" и руководство республики планируют посетить строящуюся Зарамагскую ГЭС-1. Ранее сообщалось, что ввод ГЭС в эксплуатацию запланировали на конец 2018 года. «Специалисты практически в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы в намеченные сроки ввести объект в эксплуатацию. Для нас этот проект имеет огромное значение, в результате его реализации сети получат электроэнергию, в республике появятся новые рабочие места, а в бюджете — налоговые поступления», — приводятся в сообщении слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
Зарамагская ГЭС-1 мощностью 342 МВт на реке Ардон является самой крупной строящейся ГЭС в Северо-Кавказском регионе. После ввода в эксплуатацию ее выработка за год превысит 800 млн кВт.ч, что повысит энергообеспеченность Северной Осетии с 30% до 80%. Планируется, что налоговые отчисления нового предприятия составят порядка 1,5 млрд рублей в год.
ТАСС: последние новости
СПЧ призвал принять меры в связи с ситуацией в Волоколамске Эксперты: Волжская ГЭС не изменит режим работы перед ЧМ-2018 Под Белгородом погиб офицер, заслонив собой солдата от взорвавшейся гранаты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»97
Черноморский флот бессилен против ВМС США169
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором443
Собчак признала свое «определенное положение»57
Российский офицер принял героическую смерть57
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение