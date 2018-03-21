В Губкинском арестовали полсотни заморских шуб

На меховые изделия не оказалось документов, подтверждающих легальное появление в стране.

Партия попалась на глаза таможенников во время проверки в губкинском ТЦ «Меркурий». В одном из павильонов они обнаружили пятьдесят китайских и итальянских норковых шуб. Владелец не смог подтвердить, что таможенные изделия задекларированы, а значит, законно пересекли границу Евразийского экономического союза

Сейчас товар арестован, владельцу дали время исправиться и предоставить документы, подтверждающие легальность ввоза. Если этого не случится, придется декларировать товар на Ямале, а соответственно вносить таможенный платеж от оценочной стоимости шуб. В случае отказа он окончательно лишится заморской продукции. Ее реализуют через Росимущество

В пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни сообщили, что с начала года сотрудники службы провели три выездные проверки. Под арестом сейчас находится 117 изделий из натурального меха. По предварительной оценке, сумма таможенных платежей и налогов по результатам декларирования товаров составит около 1,2 миллиона рублей.