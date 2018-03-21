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Владелице ветхого дома у рязанского кремля запретили строить новый
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Владелице ветхого дома у рязанского кремля запретили строить новый 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанский областной суд признал законным отказ истцу в строительстве на территории кремля, сообщает пресс-служба облсуда.
Установлено, что административному истцу на праве собственности принадлежит земельный участок и ветхий дом. Женщина решила старый дом снести и построить на его месте новый. Для этого она обратилась в администрацию Рязани с заявлением о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома, но получила письменный отказ.
Суд первой инстанции установил, что земельный участок расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Переяславль-Рязанский и его оборонительные сооружения ХII-ХIХ вв». Одновременно с этим земля находится в охранной зоне кремля, включенного в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения и в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России, а также выявленного объекта археологического наследия Рязанской области «Культурный слой острога и Посада Переяславль Рязанский».
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