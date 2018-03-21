Школьник взломал защищённый криптокошелёк Ledger

Многие владельцы криптовалютных активов прекрасно обходятся программными кошельками, которые создают у себя на компьютерах. Но некоторые убеждены, что это небезопасно, поэтому они используют аппаратные кошельки, представляющие собой небольшой донгл, который можно при необходимости подключить к компьютеру или же вовсе обойтись без него при совершении транзакций. Как оказалось, не всё так просто и с такими устройствами — недавно пятнадцатилетний школьник взломал одно из таких устройств «с защитой от несанкционированного доступа».

Французские разработчики аппаратного криптокошелька Ledger всегда указывали на целый ряд преимуществ собственного гаджета, одним из которых была и остаётся «криптографическая аттестация», гарантирующая использование только авторизованных кодов на устройстве. Уверенность разработчиков в своём продукте пошатнул британский школьник Салим Рашид, который в свободное от учёбы время занимается исследованием компьютерной безопасности.

Выявленная им уязвимость кошелька позволяла подделать электронные подписи, хранящиеся на устройстве, после чего у злоумышленников могла появиться возможность хорошенько поживиться за счёт нерадивого владельца. Рашид опубликовал небольшое исследование во вторник, где объяснил, что наиболее простым способом получения несанкционированного доступа является прямая установка вредоносного программного обеспечения на кошелёк. Из-за того, что продукция компании себя отлично зарекомендовала, её, в том числе и из-за защищённости, спокойно продавали на Amazon eBay . Рашид предостерёг покупателей и отметил, что лучше приобретать такие устройства непосредственно у производителя, так как есть вероятность купить уже «прошитый» гаджет.

Несмотря на то, что уязвимость была обнаружена довольно давно, далеко не все аппаратные кошельки Ledger получили обновления, блокирующие возможность установки вредоносного ПО. Более того, разработчики неоднократно отмечали, что Рашид преувеличил серьёзность угрозы, но всё-таки поблагодарили парня за его профессионализм и настойчивость.

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